Νοσηρά παιχνίδια στη «δυτική πτέρυγα»

Δεν έχουν πρόθεση να μάθουν από τα λάθη τους οι του Προεδρικού. Τόσος θόρυβος για τους συγγενείς που πλημμύρισαν τη «δυτική πτέρυγα» του Προεδρικού - ναι, υπάρχει και αυτή- όπως ευφάνταστα μας πληροφόρησαν προσφάτως, αλλά και ολόκληρο το κτήριο. Δεν αρκούν τα επώνυμα και ανώνυμα τρολ που ματαίως επιχειρούν να διασώσουν τον ανερμάτιστο και άτολμο Πρόεδρο διά στοχευμένων επιθέσεων και παρακολουθησεων πολιτών. Τώρα η κουλτούρα της στοχοποίησης βρίσκει τη διακλάδωσή της και σε πρόσωπα που θα έπρεπε να φροντίζουν για την ασφάλεια των πολιτών και όχι να μετατρέπονται σε φερέφωνα προπαγάνδας. Το Προεδρικό παίζει επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία απειλούν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η νοσηρή εξέλιξη της υπόθεσης της αστυνομικού, όπως η ίδια δημοσιοποίησε την ιδιότητά της, αλλά και η παρουσία της ως λειτουργός της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Προεδρικό, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου. Το αντιλαμβάνονται αυτό στο Προεδρικό; 

ΧΡγ

