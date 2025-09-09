Χάμπας υπό τη σκιά του Αβέρωφ!

Ποιος το παραλάλησε στον πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ και γενικό γραμματέα της ΕΚΑ, Πανίκο Χάμπα, ο οποίος πρωτοστατεί το τελευταίο διάστημα στις προσπάθειες για αναβίωση του Συνεργατικού κινήματος. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διεργασιών για τη δημιουργία νέας Συνεργατικής Τράπεζας, ο Πανίκος Χάμπας, συμμετείχε πρόσφατα σε σύσκεψη της ομάδας πρωτοβουλίας στα γραφεία του Παναγροτικού. Και εκεί οι αφιλότιμοι τον έβαλαν να καθίσει κάτω από τη φωτογραφία του Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο το ΑΚΕΛ κατηγορούσε για τη διάλυση του Συνεργατισμού και ως μέγα προστάτη των τραπεζικών συμφερόντων. Παιχνίδια της τύχης!

