Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Το startet pack μίας διαδήλωσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με βάση τα νέα δεδομένα και τον νόμο για τις διαδηλώσεις που ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής, πλέον διαμορφώνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τις επόμενες συγκεντρώσεις. Αρχικά είναι αναγκαία η μεταφορά ομπρέλας ή αδιάβροχου για προστασία από τον Αίαντα. Ακολούθως χρειάζονται μέτρα προστασίας για τα σπρέι πιπεριού και τα δακρυγόνα, ενώ κρίνεται απαραίτητο όπως οι διαδηλωτές μεταφέρουν μαζί τους ψηφοδέλτια για να μπορούν να ψηφίζουν επί τόπου το αρχηγό-διοργανωτή τους. Τα σχόλια περί φουκούδων ή σιηπέττων που μπορούν να προσφέρουν προστασία από την αστυνομική αυθαιρεσία, κρίνονται ως ειρωνικά. Η παλαιστινιακή σημαία επιτρέπεται, αρκεί να μην είναι κοντά σε γήπεδο. 

Παζ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα