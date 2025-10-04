Το startet pack μίας διαδήλωσης

Με βάση τα νέα δεδομένα και τον νόμο για τις διαδηλώσεις που ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής, πλέον διαμορφώνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τις επόμενες συγκεντρώσεις. Αρχικά είναι αναγκαία η μεταφορά ομπρέλας ή αδιάβροχου για προστασία από τον Αίαντα. Ακολούθως χρειάζονται μέτρα προστασίας για τα σπρέι πιπεριού και τα δακρυγόνα, ενώ κρίνεται απαραίτητο όπως οι διαδηλωτές μεταφέρουν μαζί τους ψηφοδέλτια για να μπορούν να ψηφίζουν επί τόπου το αρχηγό-διοργανωτή τους. Τα σχόλια περί φουκούδων ή σιηπέττων που μπορούν να προσφέρουν προστασία από την αστυνομική αυθαιρεσία, κρίνονται ως ειρωνικά. Η παλαιστινιακή σημαία επιτρέπεται, αρκεί να μην είναι κοντά σε γήπεδο.

Παζ.