Ξέρει από τρίποντα η υπουργός

Την ευκαιρία να θυμηθεί τα παλιά είχε το βράδυ της Παρασκευής η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Η υπουργός έδωσε το παρών της στα εγκαίνια του νέου γηπέδου καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας στο Δημοτικό Σχολείο Κισσόνεργας, σε μια ζεστή και γιορτινή εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και κατοίκων της κοινότητας, που θέλησαν να μοιραστούν τη χαρά για το νέο έργο.

Παρά το γεγονός ότι τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν βράδυ, η Αθηνά Μιχαηλίδου δεν έχασε την ευκαιρία∙ άρπαξε την μπάλα του μπάσκετ, μπήκε ξανά στο γήπεδο, έδειξε σε όλους πως μπαίνουν τα τρίποντα και θύμισε με χαμόγελο ότι στο παρελθόν υπήρξε και η ίδια καλαθοσφαιρίστρια αλλά και πετοσφαιρίστρια.

ΑΓ