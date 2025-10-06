Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα – Τρεις οδηγοί στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ξέρει από τρίποντα η υπουργός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ευκαιρία να θυμηθεί τα παλιά είχε το βράδυ της Παρασκευής η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Η υπουργός έδωσε το παρών της στα εγκαίνια του νέου γηπέδου καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας στο Δημοτικό Σχολείο Κισσόνεργας, σε μια ζεστή και γιορτινή εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και κατοίκων της κοινότητας, που θέλησαν να μοιραστούν τη χαρά για το νέο έργο.

Παρά το γεγονός ότι τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν βράδυ, η Αθηνά Μιχαηλίδου δεν έχασε την ευκαιρία∙ άρπαξε την μπάλα του μπάσκετ, μπήκε ξανά στο γήπεδο, έδειξε σε όλους πως μπαίνουν τα τρίποντα και θύμισε με χαμόγελο ότι στο παρελθόν υπήρξε και η ίδια καλαθοσφαιρίστρια αλλά και πετοσφαιρίστρια.

ΑΓ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα