Οι δικαιολογίες της ΠΟΕΔ και της ΟΕΛΜΕΚ

 Διαφωνούν και με το τροποποιημένο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ (η ΟΛΤΕΚ συμφωνεί αλλά ποιος τους λαμβάνει υπόψη) και ζητούν από τη Βουλή να μην το συζητήσει καν. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί δεν έρχονται οι δύο αυτές συντεχνίες να μας πουν ότι δεν θέλουν την αλλαγή και επιθυμούν να παραμείνει το υφιστάμενο σύστημα; Θα ήταν πολύ πιο τίμιο απο πλευράς τους, παρά να έρχονται και να βρίσκουν δικαιολογίες, όπως, για παράδειγμα, τη συμμετοχή του διευθυντή στην αξιολόγηση και των ανώτερων εκπαιδευτικών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.

