Όταν η Λεμεσός θυμίζει Κίνα!

Παγκόσμιο viral έχουν γίνει οι εικόνες από το μποτιλιάρισμα στην Κίνα λόγω επιστροφής εκατομμυρίων Κινέζων από τις διακοπές τους. Τηρώντας τις απαραίτητες αναλογίες, η εικόνα θυμίζει και λίγο τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας στο ύψος των αερογεφυρών στη Λεμεσό όπου με ένα μικρό τροχαίο και μερικά οδικά έργα βλέπουμε να σχηματίζονται καθημερινά ουρές χιλιομέτρων. Αν τύχει και ανατραπεί και κανένα φορτηγό και ψάχνουμε για γερανό… ζήτω που καήκαμε. Η Λεμεσός ασφυκτιά στο κυκλοφοριακό και χρειάζονται πλέον νέες, ριζοσπαστικές λύσεις και όχι μιλλοσφοτζίσματα.
Παζ.