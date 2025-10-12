Χαμός στο κόμμα του Οδυσσέα το ΑΛΜΑ με το ερωτηματικό που θέσαμε από ιδρύσεώς του να επανέρχεται: Θα είναι ΑΛΜΑ σε ύψος ή στο κενό; Τα νήματα αυτή την περίοδο κινεί ο εκ των ιδρυτών του ΑΛΜΑ ο κ. Ανδρέας Χασαπόπουλος και πάλαι ποτέ δεξί χέρι του Οδυσσέα. Τον οποίο ο Οδυσσέας για να τα λέμε όλα, χρησιμοποίησε για να του κάνει τη βρόμικη δουλειά, αλλά τώρα τον πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα. Υπ’ αυτή την έννοια ο Χασαπόπουλος έχει δίκιο να φωνάζει. Ο άνθρωπος έκανε ολόκληρη ιστοσελίδα Στήριξης του Οδυσσέα βρίζοντας και λοιδορώντας κάθε άνθρωπο που τολμούσε να του ασκήσει κριτική, σε σημείο που του έγιναν δεκάδες αγωγές για λίβελο, και αναγκάζεται κάθε βδομάδα να απολογείται κατά γελοίο τρόπο αφού δεν θέλει να πληρώσει. Σε αυτή την ομάδα -την οποία το ίδιο το Facebook κατέβασε λόγω του υβριστικού της περιεχομένουαρθρογραφούσαν και πόσταραν συστηματικά και η αδελφή του Οδυσσέα και ο υιός του, κάτι που χρησιμοποιήθηκε στο Ανώτατο από τη Νομική Υπηρεσία και οδήγησε μεταξύ άλλων στην παύση του. Όταν άλλαξε όνομα σε Ομάδα κατά της Διαφθοράς, οι βρισιές συνεχίστηκαν στο ίδιο μοτίβο με τον Οδυσσέα, όπως αποκάλυψε ο κ. Χασαπόπουλος στον Άλφα και στην Κάτια Σάββα, να συντονίζει και να έχει και λόγο για το τι ανεβαίνει και τι κατεβαίνει. Αυτή η αποκάλυψη κι αν δικαιώνει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τον έπαυσε, αφού από αυτή τη σελίδα ποστάρονταν 20 λίβελοι το λεπτό.

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε βέβαια ο Οδυσσέας από τη στιγμή που δεν είναι Γενικός Ελεγκτής αλλά πλέον ένας κομματάρχης, θέλει δίπλα του όχι τους πειθήνιους δημοσίους υπαλλήλους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά στρατιές πολιτών. Οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν παρέα και να συγχρωτίζονται πολιτικά με τον κ. Χασαπόπουλο ο οποίος με απόφαση δικαστηρίου έχει τα προβλήματά του, οπότε τον έδιωξε. Ο Οδυσσέας βέβαια είναι υποχρεωμένος σήμερα να γευτεί αυτά που γεύτηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας όταν ο ίδιος έβαζε τον Χασαπόπουλο να βρίζει κόσμο. Ο πληγωμένος Ανδρέας καθότι αισθάνεται προδομένος, θα τον βοηθήσει να αντιληφθεί τι σημαίνει να σε βρίζουν με διάφορες ψευτιές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν και στην περίπτωσή του θα πρέπει να παραδεχτούμε και κάτι ακόμα. Ότι ο Χασαπόπουλος όταν μιλά ειδικά για τον Οδυσσέα, ξέρει, αφού μαζί τα κάνανε

ΘΟΥΚΗΣ