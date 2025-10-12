Καίτη Κληρίδου. Μια ευγενική ψυχή, με μόρφωση και τίμιες τοποθετήσεις, αλλά συνάμα ένας άνθρωπος με ταπεινότητα, η οποία κόσμησε το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Ας είμαστε βέβαια και ειλικρινείς. Τέτοιες ψυχές, με ξεκάθαρες θέσεις δεν είναι και οι πιο δημοφιλείς. Σίγουρα δεν ήταν πρώτη στις προτιμήσεις ακόμα και των Συναγερμικών στις βουλευτικές εκλογές, παρότι υπηρέτησε αρκετά χρόνια στο Κοινοβούλιο. Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1986 όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ. Το 1991 εξελέγη βουλεύτρια Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ. Ήταν η τρίτη στην ιστορία του κυπριακού Κοινοβουλίου εκλεγμένη βουλεύτρια μετά τη Ρήνα Κατσελλή και την Κλαίρη Αγγελίδου. Επανεξελέγη βουλεύτρια Λευκωσίας και το 1996. Εισήλθε επίσης στη Βουλή (παρότι δεν επανεξελέγη το 2001) στις 20 Ιουλίου 2004 ως πρώτη επιλαχούσα μετά την εκλογή του Παναγιώτη Δημητρίου ως ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ. Το 2003 στάθηκε δίπλα στον πατέρα της Γλαύκο και τον Αναστασιάδη στηρίζοντας το σχέδιο Ανάν. Το 2013 στήριξε την υποψηφιότητα Αναστασιάδη διότι πίστεψε και αυτή όπως και πολλοί άλλοι ότι θα επιδιώξει λύση στο Κυπριακό. Στις προεδρικές του 2018 μάλλον είχε καταλάβει τι παιζόταν μετά τις κινήσεις Αναστασιάδη στο Κραν Μοντανά, ενώ το 2023 όταν αντιλήφθηκε ότι ο Αναστασιάδης στήριζε Χριστοδουλίδη, βγήκε και τον έκραξε δημοσίως, αμφισβητώντας και την πολιτική του ηθική και εν γένει την τιμιότητά του. Προχθές πάντως ο Αναστασιάδης, είτε γιατί αναγνώρισε το λάθος του, είτε γιατί φοβήθηκε το κράξιμο, είτε διότι κάποιες στιγμές μπορεί και κάνει κάποιες αξιομνημόνευτες υπερβάσεις, έδωσε το παρών στην κηδεία της

ΘΟΥΚΗΣ