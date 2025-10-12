Οι διακριτικές κινήσεις της Άγκυρας

Ο Τούρκος πρέσβης στα κατεχόμενα Αλί Μουράτ Μπαστσερί, δεν επιδεικνύει τον ίδιο ζήλο υπέρ του Ερσίν Τατάρ όπως έκανε πριν 5 χρόνια, όταν ανοικτά έκανε προεκλογική εναντίον του Ακιντζί. Για να μην παρεξηγούμαστε, η Τουρκία βολεύεται καλύτερα με τον Τατάρ τον οποίο έχουν σήκω πάνω κάτσε κάτω, αλλά δεν θα εκτεθούν για να πολεμήσουν τον Ερχιουρμάν, ο οποίος δεν έχει κακές σχέσεις με την Άγκυρα, παρότι επιμένει ότι στο Κυπριακό θα πρέπει να επιστρέψουμε σε λύση ΔΔΟ. Εν ολίγοις η Άγκυρα με διακριτικές κινήσεις στηρίζει τον Τατάρ αλλά δεν θα πολεμήσει ανοικτά τον Ερχιουρμάν. Δεν είναι κανείς σίγουρος ότι αυτή η διακριτική στήριξη στον Τατάρ θα καταφέρει να ροκανίσει το ποσοστό 6% με το οποίο προηγείται ο Τουφάν Ερχιουρμάν. Γιατί η Άγκυρα δεν κόπτεται ιδιαίτερα; Διότι ακόμα και με εκλογή του Τουφάν την επομένη θα πρέπει να πάει στην Άγκυρα και να πείσει τον Ερντογάν για τη ΔΔΟ. Αν τον πείσει τότε θα έχει τη στήριξή του. Αν όχι δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κάτι αφού η «ΤΔΒΚ» είναι υποτελής σε όλα τα επίπεδα στην Τουρκία

ΘΟΥΚΗΣ