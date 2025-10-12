Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Οι διακριτικές κινήσεις της Άγκυρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τούρκος πρέσβης στα κατεχόμενα Αλί Μουράτ Μπαστσερί, δεν επιδεικνύει τον ίδιο ζήλο υπέρ του Ερσίν Τατάρ όπως έκανε πριν 5 χρόνια, όταν ανοικτά έκανε προεκλογική εναντίον του Ακιντζί. Για να μην παρεξηγούμαστε, η Τουρκία βολεύεται καλύτερα με τον Τατάρ τον οποίο έχουν σήκω πάνω κάτσε κάτω, αλλά δεν θα εκτεθούν για να πολεμήσουν τον Ερχιουρμάν, ο οποίος δεν έχει κακές σχέσεις με την Άγκυρα, παρότι επιμένει ότι στο Κυπριακό θα πρέπει να επιστρέψουμε σε λύση ΔΔΟ. Εν ολίγοις η Άγκυρα με διακριτικές κινήσεις στηρίζει τον Τατάρ αλλά δεν θα πολεμήσει ανοικτά τον Ερχιουρμάν. Δεν είναι κανείς σίγουρος ότι αυτή η διακριτική στήριξη στον Τατάρ θα καταφέρει να ροκανίσει το ποσοστό 6% με το οποίο προηγείται ο Τουφάν Ερχιουρμάν. Γιατί η Άγκυρα δεν κόπτεται ιδιαίτερα; Διότι ακόμα και με εκλογή του Τουφάν την επομένη θα πρέπει να πάει στην Άγκυρα και να πείσει τον Ερντογάν για τη ΔΔΟ. Αν τον πείσει τότε θα έχει τη στήριξή του. Αν όχι δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κάτι αφού η «ΤΔΒΚ» είναι υποτελής σε όλα τα επίπεδα στην Τουρκία

ΘΟΥΚΗΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα