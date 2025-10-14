Στη Γάζα με το... μυστρί του!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η φωτογραφία είναι από το παρελθόν και απεικονίζει τον Πρόεδρο να επιδίδεται στο αγαπημένο του σπορ-χούι που πήρε από τον προκάτοχό του-, της κατάθεσης θεμέλιων λίθων σε διάφορα έργα, μικρά και μεγάλα, δικά του ή παλαιότερα. Κάπως έτσι προφανώς του κόλλησε και η ιδέα, που μας πέταξε την Κυριακή, ότι πάει στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για να παρουσιάσει στους άλλους ηγέτες σχέδιό του για συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Λέτε να το ζήσουμε και αυτό, και να δούμε σε μία φωτογραφία του μέλλοντος τον Νίκο Χριστοδουλίδη να τσακώνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ποιος θα καταθέσει τους περισσότερους θεμέλιους λίθους στη Γάζα;

