Νιώθετε ότι θα αρρωστήσετε; Φτιάξτε αυτό το σφηνάκι ευεξίας με 3 υλικά

Υπάρχουν στιγμές που θέλουμε κάτι να μας ξυπνήσει, χωρίς να καταφύγουμε στον καφέ. Κάτι που να μας ανανεώσει από μέσα προς τα έξω, να «καθαρίσει» τον ουρανίσκο και να μας δώσει αυτό το μικρό boost ευεξίας που χρειαζόμαστε.

Κάπως έτσι φτιάξαμε αυτά τα shots με τζίντζερ, μήλο και μάραθο – ένα φυσικό ελιξίριο που συνδυάζει τη φρεσκάδα του φρούτου με την πικάντικη ένταση του ginger και το αρωματικό βάθος του μάραθου. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρόφημα τόσο δροσιστικό όσο και αναζωογονητικό· ιδανικό για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας ή να το σερβίρουμε ως mock slammer shot με λίγο αλάτι και λάιμ.

Διατροφική αξία (ανά σφηνάκι, χωρίς λάιμ και αλάτι)

25 kcal | 0g πρωτεΐνη | 5.7g υδατάνθρακες (εκ των οποίων 5.1g σάκχαρα) | 0g λιπαρά | 0.6g φυτικές ίνες | 0g αλάτι

Υλικά

1 μεγάλο κομμάτι φρέσκια ρίζα τζίντζερ (όσο ένας χοντρός αντίχειρας), καθαρισμένο

½ μικρό βολβό μάραθο, κομμένο σε φέτες

300ml (10fl oz) φυσικός, θολός χυμός μήλου

Αλάτι, κατά προτίμηση θαλασσινό (προαιρετικά)

2 λάιμ, κομμένα σε wedges (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Βάζουμε το τζίντζερ, τον μάραθο και τον χυμό μήλου σε ένα μπλέντερ και τα χτυπάμε μέχρι να έχουμε ένα λείο, αρωματικό μείγμα.

Περνάμε το μείγμα από ένα λεπτό σουρωτήρι, πιέζοντας με το πίσω μέρος του κουταλιού για να βγάλουμε όλο τον χυμό.

Μοιράζουμε σε μικρά ποτήρια τύπου shot και σερβίρουμε αμέσως.

Για έξτρα φινέτσα, μπορούμε να το σερβίρουμε σαν mock slammer: με λίγο αλάτι στο χείλος του ποτηριού και μια φέτα λάιμ στο πλάι.

