€15 για Σένα, €15 για τον Φίλο σου! - με το JOEY Τράπεζας Κύπρου

H εφαρμογή Joey της Τράπεζας Κύπρου βοηθά τα παιδιά ηλικίας 9-17 ετών να διαχειρίζονται το χαρτζιλίκι τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Πάντα με τον έλεγχο του γονέα/κηδεμόνα μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App.

Η χαρά… διπλασιάζεται! Το Joey λανσάρει το νέο πρόγραμμα «Πρόσκληση Φίλων» και σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις €15 για σένα ή το παιδί σου και €15 για τον φίλο σου. Διπλό κέρδος, διπλή διασκέδαση!

Η διαδικασία είναι παιγνίδι!

·         Κατέβασε την εφαρμογή Joey και κάνε εγγραφή το παιδί σου ηλικίας 9 – 17 χρόνων δωρεάν.

·         Μπες στο BoC Mobile App > Joey > Joey «Πρόσκληση Φίλων».

·         Ενεργοποίησε τη λειτουργία και βρες τον προσωπικό σου κωδικό πρόσκλησης.

·         Μοιράσου τον με φίλο σου.

Όταν ο φίλος σου ολοκληρώσει την εγγραφή, ενεργοποιήσει την κάρτα του και κάνει μία μεταφορά χρημάτων, το bonus των €15 ενεργοποιείται και για τους δύο.

Δώσε στο παιδί σου την ελευθερία να μάθει έξυπνες συνήθειες διαχείρισης χρημάτων — με ασφάλεια και έλεγχο.

H εφαρμογή Joey της Τράπεζας Κύπρου βοηθά τα παιδιά ηλικίας 9-17 ετών να διαχειρίζονται το χαρτζιλίκι τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Πάντα με τον έλεγχο του γονέα/κηδεμόνα μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App. Στείλε χρήματα, θέσε όρια, παρακολούθησε τα έξοδα και παγιοποίησε την κάρτα ανά πάσα στιγμή.

Η εκμάθηση έξυπνων συνηθειών χρημάτων ξεκινά εδώ. Απόκτησε την εφαρμογή δωρεάν για τον πρώτο χρόνο.

Γίνε πρεσβευτής του Joey, μοιράσου τη χαρά και κάνε τη διασκέδαση… διπλή!

