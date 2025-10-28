«Ο ρατσισμός έχει υπουργείο»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με πανό και συνθήματα «όχι στον αποκλεισμό» συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας γονείς και φορείς που ασχολούνται με τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. Αφορμή ήταν ο αποκλεισμός, όπως καταγγέλουν, δύο παιδιών από τη γενική εκπαίδευση. Η μητέρα τους, Ελπίδα Ευριπίδου, καταγγέλλει παραπληροφόρηση από το υπουργείο, τονίζοντας ότι η απόφαση προβλέπει φοίτηση σε Ειδική Μονάδα και όχι στήριξη εντός της γενικής τάξης. «Αυτό από μόνο του είναι διάκριση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα παιδιά της παρέμειναν στο σπίτι αφού το σχολείο εφάρμοσε την απόφαση. «Δεν θα μας το επιβάλει κανείς αυτό το πράγμα. Ζητούμε ανάκληση», τόνισε. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι πίσω από τον αποκλεισμό κρύβεται μια βαθύτερη νοοτροπία διαχωρισμού, που δείχνει πως ο ρατσισμός έχει πλέον θεσμική έκφραση.

