Ωραία τα φανάρια, κύριε υπουργέ, αλλά...

Οι πρώτες γυναικείες φιγούρες σε φανάρια διάβασης πεζών έκαναν την εμφάνισή τους στη Λευκωσία. Πρόκειται για πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον δημόσιο χώρο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε χθες, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, από τον υπουργό Μεταφορών και την επίτροπο Ισότητας των Φύλων. Δεν λέμε, ωραία η πράξη -έχει τον συμβολισμό της. Αλλά, κύριε υπουργέ… ρίξτε φως και κάτω από τα φανάρια. Οι λακκούβες στους δρόμους μας είναι περισσότερες από όλα τα φανάρια του κόσμου!

