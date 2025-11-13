Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Μας δουλεύουν και δεν το κρύβουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν στο Προεδρικό όλο το εύρος των συνεργειών που καλύπτει η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας. Όχι απλώς μια απαρίθμηση, η οποία έγινε και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις, αλλά στη βάση των αναφορών της κυβέρνησης ότι «αυτός ο συντονισμός έχει στόχο σε ζητήματα που άπτονται της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών των δυο κρατών», κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίσης είμαστε όλο αφτιά να ακούσουμε τι ακριβώς «έχουμε μάθει από την εμπειρία της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα εσωτερικής πολιτικής», κατά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Για να καταλάβουμε επιτέλους αν οι δικοί μας είναι καλοί μαθητές και ότι όντως αντιλαμβάνονται τι τους λένε οι εξ Αθηνών δάσκαλοί τους. Αυτοί έχουν την αίσθηση ότι μπορούν στο διηνεκές να σερβίρουν σανό στους ιθαγενείς. Μας δουλεύουν χωρίς αιδώ.

ΧΡγ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΕΛΛΑΔΑΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑGSI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα