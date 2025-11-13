Μας δουλεύουν και δεν το κρύβουν

Αναμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν στο Προεδρικό όλο το εύρος των συνεργειών που καλύπτει η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας. Όχι απλώς μια απαρίθμηση, η οποία έγινε και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις, αλλά στη βάση των αναφορών της κυβέρνησης ότι «αυτός ο συντονισμός έχει στόχο σε ζητήματα που άπτονται της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών των δυο κρατών», κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίσης είμαστε όλο αφτιά να ακούσουμε τι ακριβώς «έχουμε μάθει από την εμπειρία της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα εσωτερικής πολιτικής», κατά τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Για να καταλάβουμε επιτέλους αν οι δικοί μας είναι καλοί μαθητές και ότι όντως αντιλαμβάνονται τι τους λένε οι εξ Αθηνών δάσκαλοί τους. Αυτοί έχουν την αίσθηση ότι μπορούν στο διηνεκές να σερβίρουν σανό στους ιθαγενείς. Μας δουλεύουν χωρίς αιδώ.

ΧΡγ