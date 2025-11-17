Να ξεκαθαρίσουν για τον δρόμο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σχεδόν κάθε χρόνο την αυτή την περίοδο όπου συζητούνται οι προϋπολογισμοί γίνεται αναφορά για αυτό τον περιβόητο σχεδιασμό της Πολεοδομίας για να περάσει δρόμος μέσα από τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της Λευκωσίας, στο πάρκο Αθαλάσσας. Οπόταν, η παρούσα κυβέρνηση για να μην διαφοροποίησε τη θέση της και να συμπεριέλαβε κανονικά το έργο στον προϋπολογισμό του 2026 σημαίνει ότι συμφωνεί. Καλά, πόσο δύσκολο είναι να το ξεκόψουν μια και καλή ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα και να αφουγκραστούν έστω και μια φορά τη φωνή των πολιτών; Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το αρμόδιο υπουργείο ας τοποθετηθεί ξεκάθαρα κατά πόσον υποστηρίζει αυτή την απαράδεκτη ιδέα ή εάν εξετάσει άλλες λύσεις για το κυκλοφοριακό. 

