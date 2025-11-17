24.000 «δουλικά» στην Κύπρο του 2025!

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, που παρουσίασε την Κυριακή η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», σε κυπριακά νοικοκυριά εργοδοτούνται αυτή τη στιγμή ως σοφέρ, κηπουροί και κυρίως οικιακές βοηθοί (πέραν του 90%) περί τα 24.207 άτομα. Μιλάμε κυρίως για αλλοδαπούς, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι Κύπριοι που καταδέχονται τέτοια επαγγέλματα είναι απειροελάχιστοι. Για να λέμε όμως και τις πικρές αλήθειες μας, με βάση τις απολαβές, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και κυρίως τις συμπεριφορές απέναντί τους, αυτοί δεν έπρεπε να καταγράφονται ως εργαζόμενοι αλλά ως σύγχρονα «δουλικά»!

