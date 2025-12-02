Ποιοι θωπεύουν τα άκρα;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτή δεν είναι τακτική για να συγκρατήσει το ΔΗΚΟ τους ψηφοφόρους του. Είναι εκτός τόπου και χρόνου η αναφορά Παπαδόπουλου ότι το ΑΚΕΛ συνεργάζεται δήθεν με το ΕΛΑΜ στα θέματα της οικονομίας. Το ΔΗΚΟ αλλά και η ΕΔΕΚ δικαίως μπορούν να κατηγορηθούν ότι έδωσαν χώρο στα άκρα, κατά τη συζήτηση διαφόρων ζητημάτων εντός της Βουλής αλλά και ευρύτερα. Σήμερα ανησυχούν εξαιτίας της αφαίμαξής τους από το ακροδεξιό μόρφωμα το οποίο διείσδυσε στην κοινωνία εξαιτίας και της ανοχής τους ως κόμματα του κέντρου. Και αν το ΔΗΚΟ κρατά κάπως τα προσχήματα, η ΕΔΕΚ έχει κυριολεκτικώς μετατραπεί σε συνιστώσα του ΕΛΑΜ.

