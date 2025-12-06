Φίλε Τραμπ, άκου να δεις!

Περιχαρής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σε ειδική τελετή στην Ουάσιγκτον μαζί με τους ηγέτες της ΛΔ Κονγκό και της Ρουάντας την ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Το ότι οι μάχες μεταξύ τους μαίνονται ακόμα ασταμάτητα, δεν έχει και… ιδιαίτερη σημασία. Φτάνει που ο Τραμπ μπορεί να επαίρεται ότι ως σπουδαίος τάχατες ειρηνοποιός σταμάτησε άλλον έναν πόλεμο, μετά από εκείνους, όπως λέει, μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, Καμπότζης-Ταϊλάνδης, Αιγύπτου-Αιθιοπίας, Ινδίας-Πακιστάν, Ιράν-Ισραήλ και… φυσικά της Γάζας. Εντάξει, ο φίλος του ο Πούτιν δεν του κάνει προς το παρόν το χατίρι να προσθέσει στο παλμαρέ του και την Ουκρανία, αλλά ίδωμεν… Μόνο μην διανοηθεί να αναμειχθεί και στο Κυπριακό γιατί, τον προειδοποιούμε, θα φάει τα μούτρα του. Γιατί εμείς, Ντόναλντ μου, δεν είμαστε γατάκια. Χωρίς Κυπριακό δεν ζούμε. Δεν θα χάσουμε τη βολή μας για την αφεντιά σου!

Κ. ΖΑΔΗΣ