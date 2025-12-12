Κερδοφορία άνω των €30 εκατ. ετησίως

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το έτος 2026, ο οποίος κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση, προβλέπεται πλεόνασμα πριν τη φορολογία ύψους €34,9 εκατ. και πλεόνασμα μετά τη φορολογία ύψους €30,9 εκατ., έναντι €43 εκατ. και €37,8 εκατ. αντίστοιχα για το 2025. Για τα έτη 2027 και 2028, το πλεόνασμα αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς σε σχέση με το 2026, παραμένοντας όμως χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2025. Συγκεκριμένα, πριν τη φορολογία υπολογίζεται στα €35,6 εκατ. και €36,6 εκατ., αντίστοιχα. Η υποχώρηση του πλεονάσματος σε σύγκριση με το 2025 αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του μισθολογίου και στη διεύρυνση των τακτικών δαπανών, ιδίως σε εξοπλισμό, στην Υπηρεσία Cytavision και στη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής.

