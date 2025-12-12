Μάχη για προστασία του πάρκου

Επιτέλους κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν για να σπάσει το απόστημα ως αποτέλεσμα της λαθροθηρίας, της απόρριψης σκυβάλων, της διακίνησης τροχοφόρων και άλλων…κυπριακών συνηθειών στον μεγαλύτερο αστικό πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας.Το Τμήμα Δασών λαμβάνει μέτρα για οριοθέτηση του πάρκου με μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας για να σωθεί ο περιβάλλοντας χώρος του πνεύμονα. Σκοπός ένας και μόνος: Να προληφθούν και να αποφευχθούν οι ακούσιες αλλά κυρίως εκούσιες παρεμβάσεις που επιδρούν καταλυτικά στην αλλαγή του χώρου. Κάποιοι ακόμη νοιάζονται και παλεύουν για το βελτίωση της διαβίωσής μας σε μια κλειστή και μοιρασμένη πόλη.
