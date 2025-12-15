Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινήθηκε το Σαββατοκύριακο το Προεδρικό Μέγαρο, όπου για τρίτη χρονιά φιλοξενήθηκε Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά κυπριακά εδέσματα, καθώς και να περιηγηθούν σε πολυάριθμα περίπτερα με χειροποίητα προϊόντα και δημιουργίες από ολόκληρη την Κύπρο. Το Χωριό επισκέφθηκε και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη. Μέρος των εσόδων των πωλήσεων θα δοθούν στη Σχολή Κωφών στη Λευκωσία, στην οποία η εκάστοτε Πρώτη Κυρία είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
