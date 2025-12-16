Κλασική περίπτωση προβοκάτσιας!

Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος έμεινε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, από το ξεκαθάρισμα ότι το έργο που αναδημοσίευσε από κάποια ιστοσελίδα στα ΜΚΔ ο βουλευτής και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, υβριστικές επιθέσεις, προτροπές για ποινική δίωξη, αλλά και απειλές κατά της ζωής του καλλιτέχνη, Γιώργου Γαβριήλ, δεν είναι αυθεντικό, ούτε έργο που περιλαμβανόταν στην έκθεση του καλλιτέχνη στην Πάφο, αλλά προϊόν κολάζ από διάφορα και άσχετα μεταξύ τους κομμάτια έργων του. Παρά την εκ των υστέρων προσπάθεια του Ευθύμιου Δίπλαρου να «δικαιολογήσει» τη διακίνηση του επίμαχου κολάζ στα ΜΚΔ, η πράξη του βουλευτή ήταν και ανεύθυνη και προβοκατόρικη και άκρως επικίνδυνη, καθώς αποσκοπούσε να υποκινήσει πάθη, μίσος και έχθρα και εναντίον του καλλιτέχνη αλλά και ευρύτερα μέσα στην κοινωνία. Ο Δίπλαρος έδρασε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως κοινός τραμπούκος, εμπρηστής και υποκινητής βίας, και οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν μπορεί να δοθεί. Και επιπλέον έδρασε και ως παραδουλεύτρα του ΕΛΑΜ!

Κ. ΖΑΔΗΣ