Θα αποποιηθούν τις συντάξεις τους; Αύριο εκπνέει η προθεσμία

Οι τρεις νέοι υπουργοί, Μαρίνος Μουσιούττας (υπουργός Εργασίας), Κωνσταντίνος Φυτιρής (υπουργός Δικαιοσύνης) και Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα (υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας), καθώς και ο νέος επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, όπως και ο νέος βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ, καλούνται να δώσουν τις πρώτες τους εξετάσεις προς τους πολίτες σε ένα ζήτημα βαθιά ηθικό: να αποδείξουν κατά πόσο πληρούν το κριτήριο της πολιτικής ευαισθησίας και της αντίληψης της κοινωνικής πραγματικότητας, αποποιούμενοι τις συντάξεις τους όσο διαρκεί η θητεία τους στο δημόσιο αξίωμα.

Οι τρεις νέοι υπουργοί και ο επίτροπος Προεδρίας έχουν στη διάθεσή τους μέχρι αύριο για να καταθέσουν τη δήλωση αποποίησης των συντάξεών τους που λαμβάνουν από το Δημόσιο, ενώπιον του επίσης πολυσυνταξιούχου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού. Αντίστοιχα, ο Πενηνταέξ έχει προθεσμία έως τις 26 του μήνα.

Η νέα νομοθεσία για την αποποίηση των συντάξεων τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Ιούλιο και δεν επηρεάζει τους 30 νυν αξιωματούχους που λάμβαναν ήδη συντάξεις. Από αυτούς τους 30, μόνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχώρησε στην αποποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής του σύνταξης. Οι υπόλοιποι δεν τον ακολούθησαν.

ΜΧΣ