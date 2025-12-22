Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα δύο καπέλα της Κλέας Παπαέλληνα

Η νέα υφυπουργός Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα είναι και πρόεδρος της Φωνής. Μιλάμε για το όργανο που συντονίζει διάφορα υπουργεία (μεταξύ των οποίων και το υφυπουργείο της) για τη φροντίδα παιδιών που υποφέρουν σε διάφορα επίπεδα. Εισήγηση για το άτομο που διορίζεται πρόεδρος της Φωνής κάνει το Υφυπουργείο Πρόνοιας και τον διορισμό κάνει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχει χρηματικό conflict αφού η θέση είναι αμισθί. Υπάρχει βέβαια θεσμικό, οπότε εντός των ημερών η κ. Κλέα αναμένεται όχι μόνο να παραιτηθεί αλλά και να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον αντικαταστάτη της.

