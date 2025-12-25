Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα τρία συν του Κώστα Φυτιρή

Παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βρέθηκε στις φυλακές, όχι μία αλλά τρείς φορές, για επιτόπια εξέταση των τεράστιων εκεί προβλημάτων. Μόλις πριν από τρεις μέρες ανακοίνωσε την εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου του, την κυρία Νικολέττα Τυρίμου, γνωστή στους παλαιότερους δημοσιογράφους και ικανότατη, κυρίως εκ της θέσεώς της στο γραφείο Τύπου της Αστυνομίας και στην πρώτη γραμμή της προβολής. Επέλεξε άνθρωπο με στολή και γυναίκα, αποδεικνύοντας ότι δίνει έμφαση στις ικανότητες και όχι στο φύλο. Η τελευταία του δε κίνηση να αποποιηθεί τη σύνταξη και το εφάπαξ του υπουργού, καταδεικνύει πολλά για τον άνθρωπο. Ακομπλεξάριστος και δείχνοντας να έχει καταστρώσει τη στρατηγική του, ο κύριος Φυτιρής εργάζεται αθόρυβα και η δουλειά του αρχίζει να κάνει θόρυβο. Και είναι μόνο δύο βδομάδες στο αξίωμα του υπουργού.

