Ο φόβος φέρνει κόλαση

Αποφάσισαν, λένε στο ΔΗΚΟ, να ξεπεράσουν τις διαφορές τους που οδήγησαν στην αποπομπή στελεχών με την ανάδειξη του Νικόλα στην προεδρία του κόμματος, για αυτό δέχονται πίσω τους τότε «αποστάτες». Αυτό συνέβη και με τον Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος έφυγε από τη ΔΗΠΑ για να επιστρέψει ως βουλευτής, αλλά κυρίως υποψήφιος τις επόμενες εκλογές με το ΔΗΚΟ. Τρέχει για να προλάβει το τρένο ο Νικόλας και αποφάσισε να κάνει και αυτοκριτική «αναγνωρίζοντας λάθη» τότε. Η αυτογνωσία ωστόσο άργησε μια δεκαετία...

