ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, Λετυμπιώτης

Τα κάστανα από τη φωτιά, χωρίς να ευθύνεται. καλείται να βγάλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, η οποία έχει κορυφωθεί κυρίως μετά την επιστροφή του Μ. Γιακουμή στο ΔΗΚΟ. Χθες ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου για τον GSI, έκανε λόγο για παιχνίδια επιβίωσης. Ο Νικόλας ζητά εξηγήσεις κατά πόσον οι αναφορές Μουσιούττα υιοθετούνται από το Προεδρικό, ζητώντας σχετική τοποθέτηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.