ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, Λετυμπιώτης

Τα κάστανα από τη φωτιά, χωρίς να ευθύνεται. καλείται να βγάλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, η οποία έχει κορυφωθεί κυρίως μετά την επιστροφή του Μ. Γιακουμή στο ΔΗΚΟ. Χθες ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου για τον GSI, έκανε λόγο για παιχνίδια επιβίωσης. Ο Νικόλας ζητά εξηγήσεις κατά πόσον οι αναφορές Μουσιούττα υιοθετούνται από το Προεδρικό, ζητώντας σχετική τοποθέτηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
