Δυσπραγούντες φαντάροι

Υπάρχειθέμα με τους άπορους στρατιώτες αλλά τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες ότι, εξαιτίας της ανέχειας των οικογενειών τους, αποφεύγουν να κάνουν χρήση των διανυκτερεύσεών τους «δεν αποδίδουν την πραγματικότητα», κατά τον υπουργό Άμυνας. Δεν μπορούσε ωστόσο ο Βασίλης Πάλμας να αγνοήσει το γεγονός, στις δηλώσεις του χθες στον «Π», ότι η φτώχεια είναι ένα αντανακλαστικό φαινόμενο και αφορά όλο το φάσμα των δυσπραγούντων ομάδων πολιτών, συμπεριλαμβανομένης και μερίδας στρατιωτών. Το θέμα, εν ολίγοις, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, είναι ένα ζήτημα της ίδιας της κοινωνίας, με άπορους μαθητές, φοιτητές αλλά και φαντάρους, ένα ζήτημα που αφορά συνεχώς όλο και περισσότερες οικογένειες και στρώματα του λαού. Ο Βασίλης Πάλμας δεν κρύβει αυτό το γεγονός, όπως πολλοί επιχειρούν να πράξουν σε αυτή την κυβέρνηση. Η φτώχεια και η συμπίεση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όλο και μεγαλώνουν, όλο και διευρύνονται.

