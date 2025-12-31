Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βραβείο καλύτερου τρολ 2025 στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Λίγες βδομάδες μετά τον σάλο με την περούκα, τα γυαλιά και το καπελάκι του Γενικού Ελεγκτή στο λεωφορείο, η Ελεγκτική Υπηρεσία φαίνεται πως αποφάσισε να προχωρήσει… ένα βήμα παραπάνω. Σε ανάρτησή της στο Χ ανέβασε έναν Άγιο Βασίλη μεταμφιεσμένο σε επιβάτη λεωφορείου, προφανώς σε αποστολή ελέγχου χειμερινών δρομολογίων.

Το σίγουρο είναι ότι αν τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν παίρνουν βραβείο αξιοπιστίας, το επικοινωνιακό της Υπηρεσίας σίγουρα δικαιούται το βραβείο καλύτερου τρολ.

ΑΘΩΣ

