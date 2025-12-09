Ποινική έρευνα στην Ελεγκτική Υπηρεσία για διαρροή φωτογραφιών

H Eλεγκτική Υπηρεσία ετοιμάζει έκθεση που αφορά στην εμπειρία των πολιτών στη χρήση των δημόσιων λεωφορείων. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργοί της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να βιώσουν προσωπικά την εμπειρία των επιβατών και τα αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιαστούν κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

Στους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους σε λεωφορεία περιλαμβανόταν και ο γενικός ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου. Για να μην γίνει αντιληπτός από τους οδηγούς των λεωφορείων στα οποία επιβιβάστηκε για ελέγχους ο κ. Παπακωνσταντίνου πήγε μεταμφιεσμένος. Συγκεκριμένα, φόρεσε περούκα και καπέλο.

Καταγγελία στην Αστυνομία

Τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο κ. Παπακωνσταντίνου σε λεωφορεία, φορώντας περούκα και καπέλο. Οι εν λόγω φωτογραφίες διέρρευσαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία με ένα και μοναδικό στόχο: Να εξευτελίσουν τον γενικό ελεγκτή. Ήδη, πρόσωπα που ανήκουν στο κόμμα του τέως γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, έχουν προβεί σε σχετικές αναρτήσεις σε μια προσπάθεια να τον αποδομήσουν.

Όπως πληροφορούμαστε, τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Αστυνομία.