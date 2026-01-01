Ο υπόκοσμος «γιορτάζει»...

Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα υπάρχουν στην Αστυνομία, μετά το προειδοποιητικό μήνυμα, που θέλησαν να στείλουν, παραμονές Πρωτοχρονιάς, άνθρωποι του υποκόσμου σε πρόσωπο που σχετίζεται με το περιβάλλον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Αγία Νάπα. Άγνωστοι γάζωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης την οικία του, στο Παραλίμνι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Το συμβάν δεν καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό αρκετές ώρες αργότερα. Πιστεύεται ότι τα κίνητρα έχουν να κάνουν με οικονομικές διαφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Ο επιχειρηματίας είχε γίνει στόχος εγκληματικών ενεργειών δύο φορές το περασμένο καλοκαίρι. Όπως γίνεται αντιληπτό, η Αστυνομία Αμμοχώστου βρίσκεται σε συναγερμό.

Β. Βας