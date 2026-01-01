Ιράν: Διαδηλωτής καθισμένος μπροστά στις αστυνομικές δυνάμεις γίνεται viral (βίντεο)

Το βίντεο αποτυπώνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση του δρόμου στην Τεχεράνη, μπροστά σε ένα πλήθος αστυνομικών με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα. Η εικόνα του άνδρα, ακίνητου και με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ πίσω του το πλήθος τρέχει να ξεφύγει από τα δακρυγόνα, θυμίζει έντονα τη διάσημη σκηνή από την πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα το 1989, όταν ένας άνδρας στάθηκε μπροστά σε έναν οπλισμένο στρατό, ζητώντας αλλαγή.

Ιράν: Κινητοποιήσεις κατά του πληθωρισμού

Το περιστατικό συνέβη στην κεντρική λεωφόρο Τζουμχουρί, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν από την αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίδραση στον υπερπληθωρισμό και τις σφοδρές οικονομικές δυσκολίες που πλήττουν το Ιράν, με τον πληθυσμό να αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σφιχτό οικονομικό κλοιό.

Viral τα βίντεο με τον ατάραχο άνδρα

Τα πλάνα, τα οποία έχουν γίνει viral στα social media, έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες "likes" και κοινοποιήσεις, κυρίως μέσω Instagram, ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τα χρησιμοποίησαν για να εικονογραφήσουν τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι εικόνες του άνδρα που παραμένει ατάραχος απέναντι στις δυνάμεις της αστυνομίας εκφράζουν την αντίσταση και την αποφασιστικότητα του ιρανικού λαού να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την οικονομική κατάσταση και την πολιτική καταπίεση που βιώνει.

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Πηγή: iefimerida.gr