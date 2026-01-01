Πρόστιμο 3.750 ευρώ και φυλάκιση για όσους βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι - Αυτός είναι ο πιο αυστηρός ΚΟΚ στην Ευρώπη

Τον τελευταίο καιρό στην χώρα μας παρατηρούμε μια σαφή στροφή της πολιτείας προς την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, μέσω μιας σειράς στοχευμένων μέτρων, όπως η επικείμενη εγκατάσταση καμερών τεχνητής νοημοσύνης και η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Αυτή η στρατηγική αντικατοπτρίζει μια γενικότερη τάση στην Ευρώπη, όπου πολλές χώρες εντείνουν τις νομοθεσίες για την οδική συμπεριφορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, όπου πρόσφατα αποφασίστηκε η επιβολή αυστηρών κανόνων για την υπερβολική ταχύτητα και μια γενικότερη στάση μηδενικής ανοχής στις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι οδηγοί που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως απλοί παραβάτες, αλλά ως δράστες ποινικού αδικήματος, με ποινές που φτάνουν έως και τη φυλάκιση.

Οι νέοι κανονισμοί μάλιστα ισχύουν για όλους τους οδηγούς ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, γεγονός που σημαίνει ότι αφορούν τόσο τους Γάλλους πολίτες όσο και τους τουρίστες ή τους διερχόμενους οδηγούς από το εξωτερικό.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που ξεπερνά τα όρια ταχύτητας κινδυνεύει με πρόστιμο έως 3.750 ευρώ, αλλά και με ποινή φυλάκισης έως τρεις μήνες, ενώ η παράβαση εγγράφεται στο ποινικό μητρώο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ίσχυε. Εκτός από το ποινικό χαρακτήρα των κυρώσεων, υπάρχει αύξηση και στα πρόστιμο αφού με το προηγούμενο καθεστώς, το ανώτατο πρόστιμο για αντίστοιχη παράβαση δεν ξεπερνούσε τα 1.500 ευρώ.

Πέραν των βασικών ποινών, οι οδηγοί που υποπέφτουν σε τέτοια παράβαση θα έρχονται αντιμέτωποι και με ένα ευρύ φάσμα επιπλέον κυρώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έως και τρία χρόνια, η αφαίρεση έξι βαθμών ποινής, η απαγόρευση οδήγησης συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων για πέντε χρόνια, καθώς και η κατάσχεση του ίδιου του οχήματος.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πρόβλεψη τριετούς απαγόρευσης επανέκδοσης άδειας οδήγησης, στην περίπτωση που το δίπλωμα αφαιρεθεί οριστικά και όχι απλώς προσωρινά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με την νέα απόφαση και στους νέους οδηγούς, οι οποίοι κατά τα πρώτα χρόνια μετά την απόκτηση διπλώματος τελούν υπό καθεστώς δοκιμαστικής οδήγησης και πρέπει να συμμορφώνονται με χαμηλότερα όρια ταχύτητας και ένα αυστηρότερο σύστημα ποινών. Ενδεικτικά, το όριο στους αυτοκινητόδρομους περιορίζεται στα 110 χλμ./ώρα και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στα 80 χλμ./ώρα.

Έτσι, ένας νέος οδηγός που κινείται με 161 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο παραβιάζει αυτομάτως το όριο κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα και εμπίπτει απευθείας στο νέο, ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο ποινών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν και αντιδράσεις. Επικριτές των νέων μέτρων υποστηρίζουν ότι η ποινικοποίηση της υπερβολικής ταχύτητας ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσανάλογες ποινές για περιπτώσεις στιγμιαίου λάθους, ενώ εκφράζονται φόβοι και για άνιση εφαρμογή των κανόνων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του νέου πλαισίου τονίζουν ότι μόνο με τόσο αυστηρά μέτρα μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά η οδηγική κουλτούρα και να περιοριστούν τα θανατηφόρα τροχαία.

Σχετικά με την απόφαση, η υφυπουργός Εσωτερικών Marie-Pierre Vedrin, «η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα δεν είναι ένα απλό λάθος. Είναι συμπεριφορά που θέτει συνειδητά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Με τον χαρακτηρισμό της ως ποινικό αδίκημα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η επικίνδυνη οδήγηση δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή».

