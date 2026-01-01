Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαραθώνιος βασιλόπιτας

Ξεκινά αυτές τις μέρες, αν δεν ξεκίνησε ήδη, ο άτυπος μαραθώνιος κοψίματος βασιλόπιτας. Φέτος θα έχουν την τιμητική τους οι φερέλπιδες υποψήφιοι βουλευτές που αναμένεται να σαρώσουν κάθε ίδρυμα, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο κτλ για να κόψουν τη βασιλόπιτα και να ευχηθούν τα διάφορα για το 2026, που μοιάζουν πιο κλισέ και από τις ατάκες στα εορταστικά οικογενειακά τραπέζια. Η στήλη θα προσπαθήσει να κρατά το μέτρημα και θα επανέλθουμε στο τέλος του Ιανουαρίου (αν και κάποιοι θα κόβουν μέχρι το Πάσχα) με τον νικητή υποψήφιο βουλευτή που θα κόψει τις περισσότερες βασιλόπιτες. Το πιο πιθανόν όμως είναι πως με τόσους υποψήφιους θα χάσουμε τον λογαριασμό. Εκτός συναγωνισμού για ευνόητους λόγους -αφού παίζει μόνος του- ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ άτυπος ανταγωνισμός αναμένεται και μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Παζ.

