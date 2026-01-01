Η αλληλεγγύη αντικαθιστά το κράτος

«Οι ανάγκες των ευάλωτων οικογενειών δεν παύουν μετά τις γιορτές», αναφέρει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), σε μήνυμα-ανοικτή πρόσκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο Εθελοντισμού. Το μήνυμα αυτό θα έπρεπε να απευθύνεται στο κράτος και όχι στους απλούς πολίτες. Γιατί δεδομένο είναι ότι οι ανάγκες των ευάλωτων οικογενειών δεν παύουν μετά τις γιορτές, εξίσου όμως δεδομένο είναι ότι οι εθελοντικές οργανώσεις, οι εκδηλώσεις και οι εκστρατείες αλληλεγγύης απλά καλύπτουν κενά και δεν τα λύνουν. Και όσο η στήριξη βασίζεται στον εθελοντισμό και όχι σε σταθερές πολιτικές αποφάσεις, το πρόβλημα απλώς μετατίθεται.

ΑΓ