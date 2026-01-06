Πρωταθλητές δουλικότητας!

Αναμφίβολα το «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών» του Κυριάκου Μητσοτάκη για την γκαγστερική αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τους Αμερικανούς, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες «πολιτικές πατάτες» που λέχθηκαν ποτέ, από άτολμους να τοποθετηθούν σε σοβαρά πολιτικά γεγονότα ηγέτες. Όχι δηλαδή πως η δική μας επίσημη σιωπή και το «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις» του Κόμπου, πάνε πίσω, αλλά ο Μητσοτάκης ξεπέρασε εαυτόν. Επί της ουσίας, Αθήνα και Λευκωσία απέδειξαν για άλλη μία φορά τη θλιβερή δουλικότητά τους απέναντι στον «θείο Σαμ» ακόμα και όταν οι Αμερικανοί παραβιάζουν με εγκληματικές τους ενέργειες κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, για το οποίο κατά τα άλλα… κοπτόμεθα!

Κ. ΖΑΔΗΣ