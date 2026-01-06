Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο τρόπος με τον οποίον τοποθετούνται διάφοροι στα μεγάλα διεθνή ζητήματα βγάζει μία τεράστια υποκρισία, που κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε. Δεν μπορεί όταν η μία υπερδύναμη κάνει εισβολή σε άλλη χώρα να καταδικάζεις κάνοντας αναφορές στο διεθνές δίκαιο αλλά όταν η άλλη υπερδύναμη απαγάγει τον εκλεγμένο Πρόεδρο άλλης χώρας να μασάς τα λόγια σου. Δεν υπάρχουν καλές και κακές εισβολές, όπως δεν υπάρχει καλό και κακό διεθνές δίκαιο. Αν είναι δυνατόν να κανονικοποιήσουμε ενέργειες όπως αυτές των Αμερικανών κατά Μαδούρο, με επιχειρήματα αλά Μητσοτάκη. Αλήθεια, σκέφτηκε ποτέ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τα επιχειρήματα της Τουρκίας για την εισβολή στην Κύπρο; 

