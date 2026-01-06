Υποκριτικές και επιλεκτικές ευαισθησίες

Με αφορμή την καταγγελία σε βάρος βουλευτή του ΔΗΣΥ για κακοποίηση της συντρόφου του, παρατηρείται μία προσπάθεια από άλλους κομματικούς χώρους να εκμεταλλευτούν πολιτικά το γεγονός, «πυροβολώντας» τον ΔΗΣΥ για «προϊστορία» σε ανάλογα περιστατικά, ανοχή, ενθάρρυνση και άλλα φαιδρά, και αυτό παρά την άμεση και χωρίς ενδοιασμούς ξεκάθαρη παρέμβαση της προέδρου του κόμματος Αννίτας Δημητρίου, να θέσει – εν μέσω μίας κρίσιμης εκλογικής περιόδου – εκτός ψηφοδελτίου, τον συγκεκριμένο βουλευτή, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε πιθανό εκλογικό κόστος και επίπτωση. Άδικη, ατυχής και πάνω απ' όλα υποκριτική η συμπεριφορά τους, αφού σε ανάλογη περίπτωση παλαιότερα στην οποία ήταν εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο του δικού τους χώρου, όχι μόνο δεν έδειξαν ανάλογη ευαισθησία, αλλά και διαμαρτύρονταν -δικαίως- ότι οι προσωπικές συμπεριφορές δεν μπορούν να χρεώνονται στα κόμματα. Ας κάτσουν λοιπόν τώρα λίγο «την μάππα κάτω» γιατί δεν έχουν όλοι κοντή μνήμη σε αυτόν τον τόπο!

Κ.ΖΑΔΗΣ