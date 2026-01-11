Δεν τελειώσαμε με τον Τυχικό

Η ιστορία δεν τελείωσε επειδή ο Τυχικός τέθηκε κατά πλειοψηφία σε αργία σε ψηφοφορία στη Σύνοδο. Μάλλον θα έχουμε και άλλα πολλά και μάλλον διασκεδαστικά επεισόδια, αν π.χ. ο εν αργία μητροπολίτης δεν παραδώσει τα κλειδιά της Μητρόπολης. Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο Γεώργιος. που είναι τοποτηρητής, θα του στείλει την Αστυνομία. Το μεγάλο πρόβλημα του Αρχιεπισκόπου βέβαια είναι άλλο. Θέλει να τροποποιήσει το καταστατικό κατά τρόπον ώστε να μην ψηφίζουν οι πολίτες στις εκλογές για ανάδειξη επισκόπων και μητροπολιτών. Γι’ αυτό βέβαια χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία στη Σύνοδο, που δεν την έχει, με την ομάδα Αθανάσιου να βάζει συνεχώς τρικλοποδιές. Η ομάδα Αθανάσιου επίσης ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει με κυβερνοπόλεμο κάθε υποψήφιο που θα προτείνει ο Γεώργιος για την Πάφο. Δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα βίντεο για τον υποψήφιο του Γεώργιου, αφού με τον Αθανάσιο δουλεύουν και πολλοί Ρώσοι τεχνολογικά καταρτισμένοι.

ΘΟΥΚΗΣ