Ψάρι ή τσαΐρι για τους βετζετέριανς

Δημοσκόπηση στο σάιτ του «Πολίτη» ξεκαθαρίζει τη δίαιτα των Κυπρίων κατά την περίοδο των μεγάλων τραπεζιών των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Έχουμε και λέμε με δείγμα 1.500 περίπου άτομα που ψήφισαν. Το 44.2% δηλώνει ότι έφαγε σούβλα αρνί, το 18,2% σούβλα χοιρινό. Το 62,4% εν ολίγοις τις γιορτές έφαγε σούβλα. Ένα ποσοστό 12,6% κατανάλωσε γαλοπούλα και το 7,1% κοτόπουλο. Ένας στους πέντε κινήθηκε στα πουλερικά, ενώ το 17.8% έφαγε κάτι άλλο. Ψάρι ή τσαΐρι επειδή είναι βετζετέριανς.
ΘΟΥΚΗΣ