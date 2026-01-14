Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καλύτερα να μην σχολιάζουν

Ομολογουμένως το σοκ που προκάλεσε η δημοσίευση του βίντεο στην πλατφόρμα «Χ» είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένο και κατανοητό. Ακόμη και οι πρώτες αντιδράσεις από το Προεδρικό τις πρώτες ημέρες εντάσσονται στον ορισμό του δικαιολογημένου. Αυτό, όμως, που είναι παντελώς απαράδεκτο και αδικαιολόγητο είναι τόσες ημέρες μετά, να εξακολουθούν να επιμένουν στις αρχικές τους τοποθετήσεις και να θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με πρόβατα. Καλύτερα, επομένως, να πάψουν να σχολιάζουν οτιδήποτε έχει να κάνει με το βίντεο, διότι στο τέλος της ημέρας το μόνο επιτυγχάνουν είναι να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους.

ΠΥΡ

