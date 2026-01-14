Η ΕΔΕK πελαγοδρομεί και ο χρόνος πιέζει

Η ΕΔΕΚ πραγματικά πελαγοδρομεί με την υπηρεσιακό πρόεδρο που απέκτησε, ο οποίος δεν καταφέρνει να δώσει πολιτικό στίγμα και κατεύθυνση στο κόμμα. Είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ πότε τον άκουσα τελευταία φορά. Εκπροσωπεί ένα σοσιαλιστικό κόμμα και είναι θεατής τόσων δυσάρεστων εξελίξεων. Σε αυτό το κόμμα κάποιος πρέπει να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει «ώς εδώ». Να βγάλει το κόμμα από τον λήθαργο. Με ποιο αφήγημα θα πάει στις εκλογές; Φανταστείτε τη δυναμική που θα αποκτούσε η ΕΔΕΚ αν έφευγε από την κυβέρνηση και κατέβαινε στις εκλογές με δυναμικά αιτήματα, ξυπνώντας τα αγωνιστικά ένστικτα των ψηφοφόρων του κόμματος.

Νίτσε