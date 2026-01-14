Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τώρα είναι η ώρα να αποχωρήσουν

Τα κόμματα της συμπολίτευσης έχουν ενώπιόν τους μια χρυσή ευκαιρία για να αποχωρήσουν από τη συγκυβέρνηση χωρίς να κατηγορηθούν από τους πολίτες ότι το κάνουν για εκλογικούς λόγους. Το περιεχόμενο του βίντεο δίνει στα συγκυβερνώντα κόμματα πειστικούς λόγους για να φύγουν από την κυβέρνηση. Κανένας λογικός πολίτης δεν θα παραξενευτεί. Η συμμετοχή στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, όχι μόνο δεν βοήθησε τα ποσοστά των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων αλλά τα έφερε σε χειρότερη θέση. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εάν το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ δεν τολμήσουν να αποχωρήσουν από το κυβερνητικό σχήμα, τότε θα υποστούν τις συνέπειες και θα πληρώσουν πολιτικό κόστος για το βίντεο διότι οι πολίτες θα τιμωρήσουν τη συγκυβέρνηση.

