Κατά τη χθεσινή πρώτη παρουσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή στη Βουλή, οι παρόντες βουλευτές χαιρέτισαν το γεγονός ότι έχει θέσει σε προτεραιότητα την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κεντρικές Φυλακές. Όπως αναφέρθηκε, έχει ήδη επισκεφθεί τέσσερις φορές το σωφρονιστικό ίδρυμα και ότι προτίθεται να μεταβεί εκ νέου την ερχόμενη βδομάδα. Αυτό που ξεχώρισε ήταν το σχόλιο από βουλευτές του ΑΚΕΛ ότι μέσα σε μερικές βδομάδες επισκέφθηκε περισσότερες φορές το σωφρονιστικό ίδρυμα σε σχέση με τον αριθμό των επισκέψεων που πραγματοποίησε ο προκάτοχός του κατά την διάρκεια της θητείας του. Ένα παράδειγμα για το οποίο η σύγκριση ήταν αναπόφευκτη.

