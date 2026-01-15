Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πήρε τελικά άδεια η Αίθουσα Επιβατών;

Στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Επιβατών του λιμανιού της πόλης θα φιλοξενηθεί σήμερα και αύριο το λεγόμενο Κολέγιο των Επιτρόπων στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας. Σωστή η ιδέα για αξιοποίηση αυτής της αίθουσας αλλά όταν δεν έχει την κατάλληλη άδεια υπάρχουν προβλήματα. Έτρεχαν μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είδε το θέμα άρον άρον το ΣΥΜΕΠΑ, εκφράζοντας θετική άποψη. Δεν ξέρουμε αν πρόλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο να επικυρώσει και τυπικά την απόφαση για αλλαγή χρήσης και ο ΕΟΑ να εκδώσει την άδεια αλλά στο κάτω-κάτω… ποιος θα καταγγείλει το κράτος; Πάντως πλέον η Λεμεσός διαθέτει άλλη μία, εξαιρετική κατά τα άλλα, επιλογή για εκδηλώσεις.

ΠΑΖ.

