Αρκετά έχετε εκτεθεί!

Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άχαρη και ψυχοφθόρα η προσπάθεια των συνεργατών του Προέδρου οι οποίοι επιχειρούν με διάφορους δικολαβισμούς να αποφορτίσουν την πίεση για το γεγονός ότι τους έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη. Ρε παίδες, εκτίθεστε. Δεν χρειάζεται ούτε ψέματα να λέτε ούτε και υπερβολές. Το αν κάποια πρόσωπα που είχαν σχέση με κόμματα έχουν καταδικαστεί για ατασθαλίες, αυτό δεν σημαίνει ότι η κριτική θα πρέπει να εξαφανιστεί. Η τάση δημιουργίας περιρρέουσας για ενοχοποίηση κάθε άποψης που βρίσκεται εκτός κυβερνητικής γραμμής δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει αλλά ούτε και να σβήσει τις ευθύνες για όσα παρακολουθήσαμε αποσβολωμένοι. Σας το λέμε με αγάπη...

ΟΡΝ