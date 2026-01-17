Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έρχονται νέες πωλήσεις ΜΕΔ

Σε νέες πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων προσανατολίζεται πιστωτικό ίδρυμα, όπως μαθαίνουμε. Αρμόδιο και ανώτατο τραπεζικό στέλεχος μάς ανέφερε ότι υπάρχουν παλιά δάνεια για τα οποία οι δανειολήπτες δεν πληρώνουν ούτε και ένα ευρώ και δεν υπάρχει άλλη επιλογή πλέον. Δόθηκαν πολλές προειδοποιήσεις και οι εποπτικές υποχρεώσεις του ιδρύματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για άλλες επιλογές. Σύντομα οι εξελίξεις. Όσοι προλαβαίνουν, ας πληρώσουν... Γ.Χ. Έρχονται οι Γερμανοί Αντιπροσωπεία Γερμανών βουλευτών, μελών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο για να συζητήσει τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει επαφές με την Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, το ΥΠΕΞ αλλά κα το Υπουργείο Οικονομικών. Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους του οικονομικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Δ.

