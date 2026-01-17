Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΓΝ Λευκωσίας 64χρονος μετά από τραυματισμό σε τροχαίο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 64χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε την Παρασκευή στο κεφάλι σε τροχαίο, στο Αυγόρου, ενώ οδηγούσε μοτοποδήλατο.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «γύρω στις 18:25 χθες το απόγευμα ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ότι γύρω στις 16:45 το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, 64χρονος άντρας ο οποίος ήταν σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι μετά από τροχαίο που συνέβη στο χωριό Αυγόρου».

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, «φαίνεται ο 64χρονος ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατο του, να έχασε τον έλεγχο και να προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης οικίας».

Σύμφωνα με τους ιατρούς, «ο 64χρονος φέρει εσωτερική αιμορραγία και κρανιοεγκεφαλική κάκωση».

Σημειώνεται πως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου σε συνεργασία με την Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ