Μελέτη αποκαλύπτει: Πόση βενζίνη εξοικονομώ όταν χρησιμοποιώ το cruise control

Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη, η οικονομία στα καύσιμα αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους οδηγούς, ενώ μία πρόσφατη μελέτη ξεδιαλύνει το τοπίο γύρω από τη χρησιμότητα του cruise control προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένα από τα συστήματα των πιο σύγχρονων αυτοκινήτων που υπόσχεται να μειώσει υπό προϋποθέσεις την κατανάλωση καυσίμου, είναι το cruise control, το οποίο αποτελεί μία από τις πρώτες μορφές αυτοματοποιημένης οδήγησης που εφαρμόστηκαν στη μαζική παραγωγή, ενώ πλέον αποτελεί ένα σύστημα που βρίσκεται στον εξοπλισμό των περισσότερων αυτοκινήτων.

Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της ταχύτητας του αυτοκινήτου, η οποία σταθεροποιείται προκειμένου ο οδηγός να σηκώσει το πόδι του από γκάζι, διανύοντας πιο ξεκούραστα αποστάσεις, κυρίως σε αυτοκινητοδρόμους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Το cruise control διατηρεί την ταχύτητα ανεξάρτητα από την κλίση του οδοστρώματος και «παρέχει» διαρκώς στον κινητήρα μόνο την απολύτως απαραίτητη ποσότητα καυσίμου που χρειάζεται για να το κάνει αυτό με επιτυχία, βοηθώντας έμπρακτα στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Το πλέον εξελιγμένο σχετικό σύστημα στις μέρες μας είναι το ενεργό cruise control, το οποίο προσαρμόζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, έως και το όριο που έχει θέσει ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Ωστόσο η κατανάλωση του κινητήρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του οδηγού πίσω από το τιμόνι, το είδος του δρόμου αλλά και τις συνθήκες κίνησης που επικρατούν.

Τα συνεχή σταμάτα-ξεκίνα, η επιθετική συμπεριφορά με το γκάζι και το φρένο αλλά και το είδος του δρόμου (π.χ. δρόμος σε πλαγιά βουνού, αυτοκινητόδρομος) παίζουν μεγάλο ρόλο την κατανάλωση του καυσίμου, με το cruise control να μπορεί να δώσει τη λύση σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, η υψηλότερη απόδοση του εν λόγω συστήματος επιτυγχάνεται σε συγκεκριμένα οδηγικά «σενάρια», κυρίως σε ευθείες, με χαμηλή κίνηση, αφού εκεί το σύστημα δεν χρειάζεται να κάνει συνεχείς υπολογισμούς και προσαρμογές.

Ειδικά σε αυτοκινητόδρομο, η χρήση του cruise control επιφέρει μεγάλα κέρδη στη μείωση της κατανάλωσης, μεταξύ 15%-30%, σύμφωνα και με τα ευρήματα της μελέτης.

Τα αυτοκίνητα που φέρουν ενεργό cruise control με λειτουργία και για κίνηση στον αστικό ιστό καταφέρνουν επίσης να μειώσουν την κατανάλωση στην πόλη, αφού το μοτέρ δέχεται μόνο την απαραίτητη ποσότητα καυσίμου για να εκκινήσει «γλυκά» από στάση το αυτοκίνητο με την επιτάχυνση στη συνέχεια να είναι επίσης ομαλή.

Σε κάθε περίπτωση η σωστή αξιοποίηση του cruise control για την μείωση της κατανάλωσης στον αυτοκινητόδρομο προϋποθέτει την γενικότερη... εγκράτεια του οδηγού που θα πρέπει να κινείται με ταχύτητες της τάξης των 100-110 χλμ./ώρα, ακόμη και αν το όριο της ταχύτητας είναι πιο πάνω από αυτό. Αν κινούμαστε πιο γρήγορα δεν γίνεται να επιτύχουμε μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου, είτε χρησιμοποιούμε cruise control είτε όχι.

